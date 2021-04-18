Украина продолжит снабжать сырьем крымский завод

Украинский олигарх купил титановое месторождение – возможно, для крымского завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод «Крымский титан» сократил более 200 человек, но собирается работать и дальше. Хотя не может объяснить, откуда возьмет сырье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город Армянск на севере Крыма признан моногородом, который сформировался вокруг крупного химического производства. Жизнь городу давал завод «Крымский титан», выпускающий двуокись титана – «титановые белила» – белый порошок, используемый при производстве всего белого: пластмасс, бумаги, красок.

Сырье на «Титан» везли с Украины – там большие даже по мировым масштабам залежи титаносодержащей руды, воду брали из Северо-Крымского канала. Семь лет назад прекратились поставки и того, и другого. Производство может привести к экологической катастрофе, но закрыть завод нельзя – другой работы в городе нет.

«Титан» перерегистрирован в российском правовом поле, теперь это московское ООО «Титановые инвестиции», но по-прежнему принадлежит украинском олигарху Дмитрию Фирташу – через его «химическую империю» Group DF.

Завод продолжает работать, хотя с начала года их трех тысяч работающих там, сократили 215 человек. Украинские СМИ утверждают, что завод работает на украинском сырье. Ильменит, по их данным, по-прежнему доставляется из Житомирской области. Только теперь его везут морем – из украинского порта Черноморск в один из портов Турции, Румынии или Болгарии, где он отлеживается несколько недель. Потом перегружают на суда, ходящие под российским или сирийском флагом и везут в Керчь или Феодосию.

Директор завода «Крымский титан» Эдуард Курмачев о происхождении ильменита, используемого на производстве, не говорит, хотя н не скрывает, что завод испытывает трудности с сырьем: были вынужденные простои из-за его отсутствия, суда с ильменитом неделями не могли попасть в порт.

Недавно стало известно, что Госгеонедр Украины выставило на торги и провело аукцион на выдачу специального разрешения на геологическое изучение и разработку Селищанского участка с залежами титановых руд в Житомирской области. При стартовой цене 3 млн 360 тыс гривен месторождение купило ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (МГОК), входящее в Group DF.

Предприятие Дмитрия Фирташа предложило за лот цену в 15 раз большую и купило разрешение на разработку месторождения за 50 млн 100 тыс грн. Возможно, с этим связаны надежды «Крымского титана» на дальнейшую стабильную работу и расширение производства.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.04.21

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