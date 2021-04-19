В Симферополе может быть пересмотрен график подачи воды

В Симферополе и прилегающих районах может быть пересмотрен график подачи воды. Об этом заявила вице-премьер РК Светлана Маслова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в крымскую столицу подается 120 тысяч кубометров воды в сутки. З7 тысяч из них – из поверхностных источников. Запасы воды в Симферопольском водохранилище составляют 7% от полезного объема, в Партизанском – 12%, в Аянском – 86%.

За минувшую неделю приток в водохранилища составил 2 млн кубометров, общий объем накопленный воды достиг 10 млн. По словам Масловой, при сохранении сегодняшнего расхода воды в поверхностных питьевых источниках крымской столицы хватит на 8 месяцев. Если тенденция к увеличению накопленных запасов сохранится, то график подачи воды, по словам Масловой, может быть скорректирован.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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