В Симферополе изменился график подачи воды

В Симферополе изменят график подачи воды. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. При этом горячей воды не будет.

«Начиная с 6 утра 24 апреля, крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 – 00:00 ежесуточно, без горячей воды», – заявил Аксенов. Он принес извинения за то, что 22 и 23 апреля возможна подача некачественной воды.

Кроме того, в связи с переходом на новый график не исключается несоблюдение действующего расписания.

«Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим, в котором мы сможем держаться без проблем как минимум до конца 2021 года», – подчеркнул Аксенов.

Сегодня утром вице-премьер РК Светлана Маслова заявила, что в Симферополе и прилегающих районах может быть пересмотрен график подачи воды. По ее словам, при сохранении сегодняшнего расхода воды в поверхностных питьевых источниках крымской столицы хватит на 8 месяцев.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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