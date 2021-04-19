Крымские чиновники не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод

Крымские муниципалитеты не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля глава РК Сергей Аксенов поручил к 1 мая составить полный реестр всех домовладений, официально не подключенных к централизованной канализации.

По приблизительным оценкам всего таких жилых зданий около 190 тысяч. Несмотря на то, что до срока выполнения поставленной задачи осталось всего 10 дней, процесс обследования жилого сектора далек от завершения.

Отрицательная динамика в этой работе отмечается в Армянске, Евпатории, Кировском, Ленинском, Раздольненском районах.

В других территориях анализ проводится, но полученные данные заносить в реестр чиновники не торопятся. Серьезные претензии по этому поводу в правительстве Крыма возникли к администрациям Алушты, Керчи, Саки, Симферополя, Феодосии и Ялты.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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