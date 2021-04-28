Не прошло и месяца: Госкомрегистр Крыма снова остался без руководителя

Временно исполняющая обязанности главы Госкомрегистра Крыма возглавила Инна Смаль не продержалась в руководящем кресле и месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», место председателя комитета стало вакантным в связи с отставкой Александра Спиридонова. На эту должность с самого начала прочили Смаль, появившуюся в Госкомрегистре в начале года в должности заместителя начальника.

5 апреля глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении Смаль временно исполняющей обязанности председателя республиканского Госкомитета по государственной регистрации и кадастру. А сегодня на сайте правительства РК появилось распоряжение, подписанное премьер-министром РК Юрием Гоцанюком.

«Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе», – говорится в документе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.04.21

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