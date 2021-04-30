В действиях учителя, напавшего на школьника с палкой, не нашли ничего предосудительного

В действиях учителя, напавшего на школьника с палкой, полиция не нашла ничего предосудительного.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент, произошедший в школе села Угловое Бахчисрайского района Крыма, запечатлели на видео и выложили в Интернет.

«По данным факут проведена проверка, – сообщили в пресс-службе МВД по РК. – Установлено, что восьмиклассник на уроке истории вел себя неподобающим образом и написал на доске оскорбление в адрес учителя. Преподаватель, для того, чтобы проучить ученика, замахнулся и дважды ударил пластиковой трубкой по стене рядом с подростком».

В ведомстве добавили, что учитель и ученик принесли друг другу извинения, а мать подростка в письменном виде подтвердила: конфликт спровоцировал ее сын, каких-либо претензий к учителю у нее нет, и она просит дальнейшую проверку прекратить.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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