В школах Крыма усилят меры безопасности – такое решение приняло министерство образования и науки РК после сегодняшней трагедии в Казани.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, во всех учебных заведениях ужесточат пропускной режим и проведут проверки систем безопасности

«Будут актуализированы соответствующие школьные регламенты, проведен инструктаж с сотрудниками и учащимися, учения – как действовать в подобных ситуациях. Кроме того, будет ужесточен пропускной режим, особенно это касается допуска транспорта на территорию учебных заведений. Планируем учебная эвакуация, проверки готовности и так далее», – рассказали в министерстве.

Напомним, сообщение о стрельбе в школе №175 Казани поступило 9:29 мск. Позже стало известно, что нападавшие устроили не только стрельбу, но и взрыв. Число жертв выросло до 11 человек. Девять из них – дети

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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