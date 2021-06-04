«Если будет уголовка, ответят имуществом»: собрано досье о бизнесе и недвижимости «борцов с Россией» в Крыму

У российских правоохранителей есть вся информация о бизнесе и недвижимости в Крыму украинских чиновников, которые называют себя борцами с Россией. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Если против них возбуждаются уголовные дела в России, то они будут нести ответственность, в том числе имуществом, подчеркнул он, сообщает ТАСС.

«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть (недвижимостью) в Крыму», – сказал Аксенов. Однако, по его словам, часть собранной силовиками информации «с точки зрения оперативных целей и задач» нельзя озвучить в публичном поле.

Глава РК рассказал лишь об одном владельце недвижимости – президенте Украины Владимире Зеленском, у которого в Крыму есть квартира. «Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет», – отметил Аксенов. Как сообщал «Новый День», у Зеленских в собственности пентхаус в жилом комплексе «Император» в Ливадии, недвижимость они прибрели в 2013 году и исправно оплачивают коммунальные счета.

Аксенов также отметил, что крымские власти не занимаются преследованием, в отличие от киевского режима. Если владеющие недвижимостью украинские чиновники и представители украинского бизнеса соблюдают российское законодательство, то «никаких проблем не будет». Но если они «ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации», то «будет и ответственность, в том числе и к имуществу», заявил глава РК.

«В общем, для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов», – заключил он, пообещав «прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили».

Санкт-Петербург, Симферополь, Наталья Петрова

Санкт-Петербург, Симферополь. Другие новости 04.06.21

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