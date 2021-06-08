В Ялте разграбили элитную многоэтажку

В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте Ялтинского городского суда опубликовано решение, принятое по исковому заявлению администрации города Ялты.

Ответчиками являются симферопольское ООО «Фирма Грантор» и шесть десятков физических лиц. Их вина, по мнению администрации города, заключается в том, что фирма построила пансионат «Парковое» на 500 мест для семейного отдыха общей площадью 14 тыс 389 кв м в поселке Парковое, а физлица купили в нем апартаменты.

Уточним: строила компания «Консоль», связанная с семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, проект предусматривал 15 этажей, возведено было 19 – на насыпных грунтах, в нижней части обширного Кучук-Койского оползня, в стометровой зоне от моря, где строить нельзя.

История началась в 2000 году, когда строительная компания «Грантор» купила государственное имущество – недостроенный пансионат «Криворожсталь», расположенный на земельном участке площадью 68,17 га. Симеизский поссовет принял ряд решений, разрешив «Грантору» постоянное пользование земельным участком для строительства и обслуживания пансионата. В установленном порядке были выданы госакт на землю и разрешение на выполнение строительных работ до 02.08.2008.

В 2009 году пансионат построили: как зафиксировал суд, «объекты закончены строительством и переданы в эксплуатацию эксплуатирующей организации ООО «НИИ натуропатии и фитотерапии» на баланс».

Интересный нюанс: единственным владельцем «НИИ натуропатии и фитотерапии» (Никита, Большая Ялта) является Константинова Екатерина Владимировна. Институт занимается «управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». О том, что это не случайная тезка, а дочь спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, можно судить по тому, что она в равных долях с последним владеет, например, ООО «Партнер инвест Крым».

Апартаменты в «Парковом» распродали. А потом неприятности пришли, откуда не ждали. Через несколько лет многоэтажка «Парковое» оказалась по соседству с пятизведочным отельным комплексом «Крымский бриз», принадлежащим «Газпрому». А в 2020 году расположенный по соседству особняк (старинную дачу «Новый Кучук-Кой») без конкурса купила дочка «Газпрома». И строение «Консоли» оказалось между двух владений всесильной компании, которые с верхних этажей 19-этажки прекрасно просматриваются.

Теперь администрация Ялты повнимательнее всмотрелась в постройку и признала ее самовольной. «В результате осмотра установлено, что расстояние от исследуемого объекта до соседнего жилого дома составляет 6,6 м, что не соответствует…» Кроме того, объект просто опасен: «Техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное. Данная постройка создаёт угрозу жизни и здоровью граждан».

Требование администрации просты: владельцы апартаментов должны снести здание за свой счет и освободить территорию.

А компания «Грантор», которая фигурировала в деле как ответчик, перешла на сторону обвинения и признала спорное здание незаконной постройкой. Объяснение простое: с 2020 года его владельцем стало АО «Парковое», связанное с «Газпромом».

Еще интересный момент: определением суда под председательством Вадима Дацюка прекращено производство по делу в части требований к Кравченко Наталье Ивановне, Тарло Вячеславу Ильичу, Миримской Виктории Александровне, Константиновой Екатерине Владимировне, Кобзону Андрею Иосифовичу, в связи с утверждением мирового соглашения между данными сторонами, ООО «Фирма Грантор» и администрацией города Ялты Республики Крым.

Они освобождаются от участия в сносе незаконной постройки, должны только заплатить коммуналку (на день выселения) и сдать ключи.

«Суд приходит к выводу о том, что замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для неопределенного круга лиц, …настоящее решение подлежит немедленному исполнению.

По словам очевидцев, хозяева апартаментов – добросовестные покупатели – не смогли не только участвовать в судебном процессе, но даже элементарно забрать свои вещи. Не дождавшись результатов обжалования, решения суда следующей инстанции, в многоэтажке объявились «ликвидаторов» без опознавательных знаков, которые просто разграбили квартиры. А потом в дом пускали желающих скупить что-либо по дешевке: предлагали не только мебель, технику и личные вещи, но и стеклопакеты, кондиционеры.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.21

В Крыму за сутки выявлено более 100 новых случаев коронавируса. / В Крыму разработали правила для водителей электросамокатов. / Крым оказался в лидерах по уровню конфликтности бизнеса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»