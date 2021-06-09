Еще 113 крымчан за сутки заболели коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждено 113 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 6 случаев больше, чем днем ранее, следует из данных республиканского управления Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медпомощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Также зафиксирован один случай завода инфекции из-за рубежа.

За сутки еще пятеро крымчан скончались от коронавируса. Выздоровели 122 пациента.

Всего на полуострове зарегистрировано 44 432 случая коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 1396 человек.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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