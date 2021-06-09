В курортных регионах Крыма отмечается рост заболеваемости COVID-19

В курортных регионах Крыма отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшую неделю, со 2 по 8 июня, в РК зафиксирован 741 новый случай ковида, что на 11,4% больше показателей предыдущей семидневки.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Крутикова, наибольший рост заболеваемости отмечается в Ялте, Алуште, Черноморском районе и Симферополе.

Отметим, что Ялта с Алуштой лидировали по числу заболевших и в мае.

Симферополь, Лиана Макоба

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