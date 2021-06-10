Глава Крыма начал очередной поход на нарушителей тишины

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз признал, что в республике не соблюдаются законы и не выполняются его распоряжения. На этот раз речь идет о «законе о тишине», который грубо игнорируется. Особенно во время туристического сезона.

Как уже сообщал «Новый День», закон «Об административных нарушениях в Республике Крым» (№117-ZRK) был принят Госсоветом РК 17 июня 2015 года. В числе прочего, документ предусматривал режим тишины: с 23 часов до 7 часов, а для жильцов многоквартирных домов дополнительно в выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов (статья 2.1, пункты 1,2).

Однако на этот закон, похоже, никто не обратил внимания, и в августе 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил: «Я готов направлять в распоряжение управления Роспотребнадзора по РК все обращения граждан по поводу нарушений режима тишины, поступившие в социальные сети и на телефоны горячей линии Совета министров Республики Крым. Если местные чиновники не смогут навести порядок, будут вмешиваться республиканские власти». По его словам, в республике приняты все необходимые законы и акты, дающие право пресекать любые нарушения звукового режима после 23:00.

26 июня 2019 года текущего года Госсовет удлинил «тихий период» еще на 3 часа: в крымских городах запретили шуметь с 22 до 8 часов, а также с 13:00 до 14:00. В многоквартирных домах по-прежнему нельзя было нарушать тишину в выходные и праздничные дни с 19 часов до 10 утра. Тихий час днем на этот тип жилья распространять не стали.

Осенью того же года корреспонденты РИА «Новый День» «проинспектировали» Ялту и убедились – закон о тишине не соблюдается.

В минувшем году крымчане и туристы вновь завалили органы власти жалобами на шум по ночам. И опять безрезультатно.

И вот сейчас глава Крыма, наконец, решил отреагировать: «Хочу сообщить крымчанам об инициативе, внесенной мной в Общественную палату, повысить ответственность за нарушение тишины в ночное время. Проект закона согласован с МВД. Предполагается, что штрафы за подобное правонарушение будут составлять: 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц», – сообщил он.

Однако на самом деле проблема кроется не в сумме штрафа, а в том, что контролирующие органы на нарушения и жалобы не реагируют и, соответственно, никаких штрафов не выписывают.

«Ежедневно в вечернее и ночное время на Москольце авто и мотогонки! Рёв двигателей и глушителей на всю округу! По всей улице Киевской установлены камеры фото-видеофиксации – однако реакции от ГИБДД Симферополя никакой!» – прокомментировали заявление Аксенова жители крымской столицы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.06.21

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