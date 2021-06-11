Человек губернатора: у Севизбиркома появился новый председатель

В Севастополе избрали нового руководителя городской избирательной комиссии: сегодня члены Севизбиркома единогласно проголосовали за Нину Фаустову.

Как уже сообщал «Новый День», место председателя стало вакантным после отставки после отставки Сергея Даниленко.

Фаустовой 38 лет, она руководит юротделом севастопольского отделения партии «Новый люди».

В бытность Михаила Развожаева врио губернатора представляла его интересы в избиркоме.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 11.06.21

В аэропорту Симферополя реанимировали пассажира. / Статистика по коронавирусу в Крыму продолжает ухудшаться. / В Крыму подорожал набор овощей для борща. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»