G7 объявила Россию стороной конфликта в Донбассе

Россия является не посредником, а «стороной конфликта на востоке Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое утверждение содержится в итоговом коммюнике саммита «Большой семёрки», который прошёл 13 июня в британском Корнуэлле.

«Семёрка» также призвала Москву «отвести войска» от границ Украины и из Крыма.

«Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова», – говорится в тексте, подписанном главами стран-участниц G7.

Напомним, что согласно Минским соглашениям, одобренным совбезом ООН, Россия не является участником конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.21

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