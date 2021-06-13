Хотят сотрудничать, но снова кидают обвинения: G7 сделала заявление по России

Страны «Большой семерки» заявили о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. «Мы продолжим работать там, где есть области, представляющие взаимный интерес», – говорится в коммюнике G7 по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле, передает Bloomberg.

Также в заявлении «Большая семерка» призывает Россию «прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнять международные обязательства в сфере прав человека».

Кроме того, по данным издания, в документе содержится призыв к России преследовать хакеров, осуществляющих атаки с помощью программ-вымогателей с ее территории.

Ранее российские власти неоднократно отвергали обвинения Запада в осуществлении дестабилизирующих действий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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