Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли из-за ливней

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» не будет работать во вторник, 15 июня, из-за плохой погоды. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

«Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «Новый День», ранее крымский главк МЧС продлил штормовое предупреждение. Сегодня на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град и шквалистый ветер. Крымчан и туристов попросили не выходить в море и предостерегли от прогулок в лесу и горах.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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