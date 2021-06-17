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Четверг, 17 июня 2021, 13:51 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму введен режим ЧС межмуниципального уровня

На востоке Крыма введен режим ЧС межмуниципального уровня. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на Керченском полуострове выпало от 1,5 до 2 месячных норм осадков. В итоге только в Керчи затоплено более 230 зданий, включая горбольницу №1. Вышли из строя насосные станции и трансформаторные подстанции: в данные момент центр города обесточен, нарушено водоснабжение.

«Прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены 5 муниципальных образований, – рассказал Бороздин. – Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования.

В Керчи продолжается спасательная операция, эвакуация людей.

По поручению Главы Крыма Сергея Аксенова будут определены и направлены специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба, причинённого населению в связи с затоплением их домовладений.

Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием.

Кроме того, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений».

Керчь, Олег Яковенко

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