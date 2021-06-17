Режим ЧС введен на всей территории Крыма

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крыма – соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», ливни, обрушившиеся на восток полуострова в ночь со среды на четверг, привели к подтоплению почти 300 зданий в Керчи и нескольких поселков Ленинского района. Кроме того, десятки тысяч крымчан в разных регионах республики из-за непогоды остались без света, воды и газа.

Циклон, причинивший эти неприятности, уже практически покинул полуостров, но к восточному побережью уже приближается другой. Синоптики прогнозируют ночью залповые ливни и грозы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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