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Воскресенье, 20 июня 2021, 12:24 мск

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В «Артек» проник коронавирус

В МДЦ «Артек» ЧП: высокий каменный забор, защитивший детский центр от натиска стихии, не смог остановить ковид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у шести детей диагностирован коронавирус. Все они госпитализированы в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними дети и сотрудники помещены в обсерватор.

МДЦ работает в обычном режиме.

Гурзуф, Лиана Макоба

Гурзуф. Другие новости 20.06.21

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