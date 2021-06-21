В «Артеке» удвоилось число детей с выявленным коронавирусом

Число детей с выявленным коронавирусом в МДЦ «Артек» удвоилось.

Как уже сообщал «Новый День», накануне стало известно, что инфекция выявлена у шестерых. Их госпитализировали у инфекционную больницу, а контактировавших с заболевшими поместили в обсерваторы, организованные на базе санатория «Прибой» и в Армянской горбольнице.

Позже директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко сообщил, что заболели еще 6 детей: у них появились симптомы инфекционного заболевания, их госпитализировали в медучреждения минздрава РК и там подтвердили диагноз.

В МДЦ проведена дезинфекция, все лагеря работают в обычном режиме. Сейчас в «Артеке» идет 7-ая смена, которая завершится через неделю. В МДЦ находится около 2,5 тысяч детей.

Гурзуф, Олег Яковенко

Гурзуф. Другие новости 20.06.21

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