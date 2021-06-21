Культурно-историческое наследство «Сейлема» снова пытаются продать

В Симферополе в очередной раз на торги выставлены подвалы ранее приватизированного здания в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз приватизируется часть объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Х.К. Чирахова, конец XIX века», включенного в Перечень объектов культурного наследия регионального значения в соответствии с постановлением Совета министров Республики.

Известный симферопольцам «Дом с драконами» (архитектор Б.А. Зайончковский) является одним из самых узнаваемых зданий города. Постановлением Совмина РК от 20 декабря 2016 года он отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. Постановление подписано главой Республики Крым, председателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксёновым.

Продает имущество Крыма министерство земельных и имущественных отношений РК. В объявлении указаны данные: площадь нежилых помещений подвала расположенных в здании лит. «А» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Одесская/ просп. Кирова, д. 2/21, – 159,8 кв. м, первоначальная стоимость – 5 млн 191 тыс руб. В 2018 и 2019 годах конкурсы по продаже этих помещений объявлялись несколько раз. В последний раз торги были назначены на декабрь 2019 года (по цене 42 млн 819 тыс руб), но, как и предыдущие, были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

В советские годы в здании находился непритязательный ресторан «Южный». Потом Дом Чирахова поделился на несколько частей. Та зона, что выходит на проспект Кирова, стала пиццерией «Моро Марэ». Вход со стороны улицы Одесской вел в кафе «Сейлем», названный по имени американского города-побратима Симферополя. Там стала собираться криминальная публика, и по имени этого кафе «Сейлемом» стала называться самая знаменитая (точнее, победившая конкурентов) бандитская группировка.

Шли годы. Нежилые помещения общей площадью 1 тыс 102,1 квадратных метров были проданы за 42 млн 819 тыс руб ООО «Дом Чирахова». По данным базы ЕГРЮЛ, учредителями этой фирмы являются Сергей Воронков (вернувшийся в Симферополь после 7 лет тюрьмы) и его многолетний компаньон Владимир Маслов. Ресторан и организованная рядом его открытая площадка были популярны, и, судя по отчетности, прибыльны. Но неизвестным причинам ныне заведение не работает.

Совладельцем «Моро Марэ» с долей 50% в 2018 году стал Олег Аксенов – сын главы Крыма. Вместе с компаньонкой – Светланой Бабий – они купили 135 кв м в том же здании за 10 млн руб.

Бабий владеет еще несколькими компаниями, в том числе – половиной фирмы – ООО «Монолит плюс», которая приватизировала еще часть «Дом купца Чирахова» и имеет там юридический адрес.

Прием заявок на участие в аукционе завершен. Нашелся ли реальный покупатель на чираховские подвалы, и станет ли им кто-то из наследников «Сейлема», стане ясно в ближайшие дни.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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