В Крыму в результате наводнения повреждено несколько десятков объектов культурного наследия

В Крыму в результате наводнения, прошедшего на минувшей неделе на востоке полуострова и в Ялте, повреждено около трех десятков объектов культурного наследия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадали не только музеи в Керчи и Ялте, но и в Феодосии. По словам Ростенко, катастрофического ущерба нет, так как конструкции зданий не нарушены, тем не менее, на восстановление придется потратить немало сил и средств.
Так, в Керчи подтоплены церковь Иоанна Предтечи (построена в VIII-XI веках), Царский курган (гробница IV века до н.э.), Аджимушкайские каменоломни.
В Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок». Длина разрушенной части – 300 метров, плюс начался оползень.
Остается подтопленным и памятник садово-паркового искусства Мисхорский парк.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.06.21
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