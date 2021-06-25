В Крыму в результате наводнения повреждено несколько десятков объектов культурного наследия

В Крыму в результате наводнения, прошедшего на минувшей неделе на востоке полуострова и в Ялте, повреждено около трех десятков объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадали не только музеи в Керчи и Ялте, но и в Феодосии. По словам Ростенко, катастрофического ущерба нет, так как конструкции зданий не нарушены, тем не менее, на восстановление придется потратить немало сил и средств.

Так, в Керчи подтоплены церковь Иоанна Предтечи (построена в VIII-XI веках), Царский курган (гробница IV века до н.э.), Аджимушкайские каменоломни.

В Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок». Длина разрушенной части – 300 метров, плюс начался оползень.

Остается подтопленным и памятник садово-паркового искусства Мисхорский парк.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.21

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