Августовские ливни нанесли ущерб историческим памятникам Керчи

Августовские ливни нанесли ущерб объектам культурного наследия в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в министерстве культуры РК, сотрудники ведомства обследовали Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. Выяснилось, что после дождей произошло сползание грунта, приведшее в некоторых местах к обрушению.

Фото mkult.rk.gov.ru

Сейчас проводится оценка состояния каждого объекта.

Напомним, Аджимушкайские каменоломни и Царский курган уже топило во время июньских дождей. Тогда же из-за обильных осадков обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте и залило памятник садово-паркового искусства Мисхорский парк.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 19.08.21

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