Российские авиакомпании могут отменить до 50% рейсов в Краснодарский край из-за ужесточения антиковидных ограничений.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев объявил о введении пакета антиковидных ограничений для туристов, главное из которых – отказ с 1 июля заселять в официальные места размещения тех, у кого нет отрицательного ПЦР-теста на ковид или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, а с 1 августа заселяться можно будет только при наличии сертификата о прививке.

«Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации, – пишет РБК со ссылкой на собственный источник в одной из крупнейших авиакомпаний. – Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами».

В авиакомпаниях уже задумались о сокращении программы регионального разлета на краснодарском направлении на 40% – 50%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.06.21

Российские «сушки» отпугнули нидерландский фрегат от Крыма. / Проблема на 4 млрд: в Крыму выявили массовое разрушение русел рек. / В Ялте обвалилась дорога и осыпается целый поселок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»