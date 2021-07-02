Власти Кубани уточнили долю отмененных броней из-за антиковидных мер

Только 10% бронирований на курортах Кубани были отменены после введения новых требований о вакцинации и тестировании для приезжих. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на курортах края отдыхает около 400 тысяч туристов. Из них 90% приехали из других регионов. Эта цифра значительно больше, чем число отдыхающих в июле прошлого года, уточнил губернатор.

«Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований», – приводит слова Кондратьева пресс-служба.

Глава региона надеется, что туристы с пониманием отнесутся к предпринятым мерам, так как ограничения были введены для обеспечения безопасности как приезжих, так и местных жителей.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев объявил о введении пакета антиковидных ограничений для туристов, главное из которых – отказ с 1 июля заселять в официальные места размещения тех, у кого нет отрицательного ПЦР-теста на ковид или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, а с 1 августа заселяться можно будет только при наличии сертификата о прививке.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 02.07.21

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