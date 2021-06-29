Потери Кубани от ужесточения антиковидных ограничений для туристов могут достичь сотни миллиардов

Потери Краснодарского края в связи с ужесточением антиковидных ограничениями для туристов текущим летом могут составить 40 -50 млрд рублей. И это только из-за аннуляций туров, не считая мультипликативного эффекта.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев объявил о введении пакета антиковидных ограничений для туристов, главное из которых – отказ с 1 июля заселять в официальные места размещения тех, у кого нет отрицательного ПЦР-теста на ковид или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, а с 1 августа заселяться можно будет только при наличии сертификата о прививке.

Однако большинство туристов не собираются вакцинироваться ради поездки на Кубань. Делать ПЦР-тесты тоже готовы далеко не все. Особенно это касается предпочитающих бюджетный отдых – в таких семьях стоимость ПЦР-тестов может достигать четверти цены на размещение.

В итоге, по мнению туроператоров, в июле прогнозируемый турпоток может сократиться на 20% -25% от прогнозируемого турпотока, а в августе от путевок могут отказаться 50% – 80% туристов.

«Не меньше 3 млн туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле, – пишет «Вестник АТОР». – Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тыс рублей. Это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд».

Общая стоимость путевок, проданных на август, превышает 50 млрд рублей (учитываются только размещение). При этом более 70% брони на этот месяц уже аннулировано, а объемы продаж у туроператоров сократились в 2 -3 раза.

Под угрозой срыва оказался и сентябрь.

От снижения турпотока пострадают не только отельеры: резко снизятся доходы общепита, транспорта, развлекательного сегмента. Отсутствие прибыли в этих сферах удвоит финансовые потери региона, отмечают эксперты.

Краснодар, Лиана Макоба

Краснодар. Другие новости 29.06.21

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