Россияне не готовы делать прививку ради отдыха на Кубани

Жители России не готовы ставить прививку от коронавируса ради отпуска в Краснодарском крае. Гораздо охотнее россияне вакцинируются для поездки за границу. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Чтобы отдохнуть на российском побережье Черного моря, привиться готовы только 3% опрошенных. В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж», – пишет РБК со ссылкой на исследование. Опрос проводился по территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Каждый пятый (19%) планирует ставить прививку, независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края. Более половины (53%) отказываются от вакцины в любом случае.

Мужчины немного чаще женщин готовы пройти процедуру вакцинации – 4% против 2%. Около четверти респондентов затруднились с ответом.

Ранее власти Кубани сообщили, что с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории и пансионаты только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа – только при наличии сертификата о вакцинации от Covid-19. Исключением станут дети и те, у кого есть противопоказания по здоровью.

Москва, Зоя Осколкова

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