Мечтают о загранице: россияне не считают курорты своей страны идеальным местом для отпуска

Россияне рассказали о месте, в котором, по их мнению, можно провести идеальный отпуск. Большинство выступают за зарубежные курорты, в списке желанных стран – Турция, Италия, Испания и Таиланд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Для 42% респондентов, идеальный отдых – это отпуск за границей. В зарубежных поездках россиян привлекают знаменитые на весь мир достопримечательности, чистые пляжи, красивые отели и отличный сервис.

Каждый третий опрошенный (34%) заявил, что для него лучший отпуск возможен лишь в России. Аргументами в пользу отдыха на родине стали красота русской природы, отсутствие языкового барьера и общее ощущение безопасности.

Почти четверть (24%) участников исследования не смогли определиться с ответом.

Среди стран, которые, по мнению россиян, лучше всего подойдут для отпуска, оказались Турция (9%), Испания (8%) и Италия (7%). Также часто упоминали Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%). По 3% опрошенных отдали свои голоса за ОАЭ, США и Францию, по 2% – за Индонезию, Германию и Кипр. 44% респондентов признались, что лучше всего отдохнули бы в других странах – на Мальдивах, в Доминикане, на Кубе, в Японии, Австралии и так далее.

Среди отечественных курортов россияне выбирают Сочи (17%), Крым (16%), Санкт-Петербург (7%). Курорты Краснодарского края назвали 6%. Каждый двадцатый (5%) провел бы идеальный отпуск дома. «По 4% опрошенных назвали лучшим местом для отдыха Горный Алтай и Геленджик, по 3% – Анапу, озеро Байкал и Москву, 2% – Дальний Восток. Казань, Карелия, города Золотого кольца, Калининград, Нижний Новгород и другие интересные места страны привлекают в общей сложности 24% респондентов», – говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 3000 экономически активных россиян, проживающих в 491 населенном пункте во всех округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.21

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