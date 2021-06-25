Россияне отказались от 70% брони на августовские туры на Кубань

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила власти Краснодарского края пропустить на отдых переболевших Covid-19 туристов. По данным АТОР, из-за новых ограничений россияне сняли более 70% брони на августовские туры на Кубань.

Попова отметила заботу кубанских властей о здоровье местных жителей и отдыхающих. Но предложила смягчить антиковидные меры, чтобы курорты остались доступными для россиян и интуристов.

«Мы предложили руководству Краснодарского края изменить формулировку. Чтобы лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, тоже могли попадать на курорты Сочи или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», – сказала глава Роспотребнадзора на заседании координационного совета кабмина по борьбе с коронавирусом.

По предварительной оценке Ассоциации туроператоров России, курорты Краснодарского края уже потеряли 30% брони на туры в июле и 70% на туры в августе. Россияне, которые не успели сделать прививки от Covid-19, массово отказываются от путевок, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, с 1 августа курортам Краснодарского края разрешено принимать гостей только с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Ростуризм ранее попросил региональные власти принимать отдыхающих и с отрицательными ПЦР-тестами.

Москва, Наталья Рязанова

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