АТОР сообщила о трехкратном снижении продаж путевок в Краснодарский край

Продажи путевок на кубанские курорты рухнули в 2-3 раза после введения новых правил приема туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в 2-3 раза», – говорится в сообщении ассоциации. В АТОР отметили, что продаж туров на август почти нет, туристы аннулируют бронирования.

Напомним, с 1 июля отдыхающих будут размещать в гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. С 1 августа курортам Краснодарского края разрешено принимать гостей только с сертификатами о вакцинации от коронавируса. О новых правилах объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг, 24 июня.

Ранее в АТОР сообщили, что краснодарские курорты уже потеряли 30% брони на туры в июле и 70% на туры в августе. Россияне, которые не успели сделать прививки от Covid-19, массово отказываются от путевок, отмечала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

АТОР обратилась в кабмин, Ростуризм и к властям Краснодарского края с призывом смягчить правила заселения в отели черноморских курортов. В организации предложили разрешить объектам размещения по примеру зарубежных стран принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста. Обращение АТОР поддержал Ростуризм. А, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на отдых следует пустить переболевших Covid-19 туристов.

На фоне объявленных нововведений на курортах Кубани резко вырос спрос на посуточную аренду частного жилья, на которое требование предъявлять ПЦР-тесты и документы о вакцинации не распространяется.

Москва, Наталья Петрова

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