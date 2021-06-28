Перераспределение туристов: на Кубани и в Севастополе резко вырос спрос на посуточную аренду частного жилья

На Черноморских курортах Краснодарская края резко вырос спрос на посуточную аренду частного жилья.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев объявил о введении пакета антиковидных ограничений для туристов, главное из которых – отказ с 1 июля заселять в официальные места размещения тех, у кого нет отрицательного ПЦР-теста на ковид или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, а с 1 августа заселяться можно будет только прин наличии сертификата о прививке.

В течение суток после этого заявления более 70% брони на августовские туры на Кубань было аннулировано.

Зато в разы вырос спрос на квартиры, апартаменты, гостевые и загородные дома и коттеджи, на которые требование предъявлять ПЦР-тесты и документы о вакцинации не распространяется.

Аналогичная картина наблюдается в Севастополе, где ПЦР-тесты или прививочные сертификаты требуют с сегодняшнего дня: спрос на частное жилье повысился, а следом поползли вверх и цены.

Сочи, Игорь Юров

Сочи. Другие новости 28.06.21

Крым не включили в число экономически устойчивых регионов. / В Крыму ожидают очередного подъема уровней воды в реках. / МИД Украины требует ввести международные санкции против РФ за паспортизацию Донбасса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»