Ростуризм: Россияне продолжают отказываться от туров на Кубань

Россияне продолжают аннулировать туры в Краснодарский край, запланированные на август, из-за требования об обязательной вакцинации. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, хотя многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно: это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», – отметила Догузова.

По ее мнению, необходимо дать возможность туристам прибывать на курорты Кубани с отрицательным тестом на коронавирус. «Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, и с отрицательным ПЦР-тестом. С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», – подчеркнула глава ведомства.

Напомним, с 1 июля отдыхающих будут размещать в гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации. С 1 августа курортам Краснодарского края разрешено принимать гостей только с сертификатами о вакцинации от коронавируса. О новых правилах объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг, 24 июня.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.21

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