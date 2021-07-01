В Крыму ребенка убило футбольными воротами

В Джанкое ребенка убило футбольными воротами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, трагедия произошла в Джанкое. 10-летний мальчик гулял на муниципальной спортивной площадке, оборудованной между многоквартирных домов на улице Нестерова.

В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии.

Металлические футбольные ворота стояли незакрепленными и упали на школьника. Мальчик получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч.2 ст. 109 УК РФ). Следователи провели обыски и изъяли документацию в администрации Джанкоя и в офисе фирмы-подрядчика, оборудовавшей спортивную площадку.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 01.07.21

В одном из популярных курортных городов Крыма могут ввести полный локдаун. / Севастополь и Крым опять отличились по стоимости бензина. / В администрации украинского президента ухватились за намёк Путина о гипотетической встрече с Зеленским. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»