В Джанкое нашли виновного в смерти ребенка на спортивной площадке

За смерть ребенка на спортивной площадке в Джанкое будет отвечать инженер муниципального коммунального учреждения.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла на муниципальной спортплощадке, оборудованной между многоквартирных домов на улице Нестерова. На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, от полученных травм школьник скончался.

ГСУ СГРФ по РК и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении инженера по строительному контролю МКУ «УЦиЦО учреждений г. Джанкой». Он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ).

В ходе следствия выяснилось, что в августе 2018 года был заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории по улицам Нестерова и Восточная, в рамках которого подрядчик оборудовал спортивную площадку, установив металлические ворота для мини-футбола.

Инженер принял выполненные работы, хотя знал, что ворота не были надежно зафиксированы, не имели документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей (сертификата качества, декларации соответствия, технического паспорта) и не прошли добровольной сертификации для использования в качестве спортивного инвентаря.

«В ходе следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при введении в эксплуатацию футбольных ворот», – отметили в ведомстве.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 06.07.21

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