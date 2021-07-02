Для чиновников Сакского района Крыма наступили трудные времена

В Сакском районе Крыма задержали главу Молочненского сельского поселения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура и Следственный комитет подозревают его в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию, соответствующее обвинение чиновнику уже предъявлено.

По данным следствия, в декабре 2020 года между главой администрации сельского поселения и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о благоустройстве пляжа в селе Витино, в соответствии с которым администрация была обязана контролировать процесс.

Коммерсант предупредил главу поселения, что планирует на пляже строительство. И приступил к работам, не получив официального разрешения администрации.

«В нарушение ряда норм и правил осуществлено снятие и перемещение почвенного покрова общей площадью 9 тысяч 690 квадратных метров, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – При этом глава сельского поселения, находясь на местности и являясь очевидцем проведения земляных работ, не сообщил о совершаемых противоправных действиях в государственные органы. В результате ненадлежащего и небрежного исполнения им своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 млн рублей, что является особо крупным размером».

Отметим, что накануне заявление об отставке написал глава Сакского района Михаил Слободяник, а глава РК Сергей Аксенов обратился в ФСБ, СК и прокуратуру с просьбой проверить законность решений районной администрации.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 02.07.21

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