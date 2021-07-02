На Южном берегу Крыма запланировали еще одну грандиозную стройку

Не успел утихнуть скандал с застройкой Форосского парка, как оказалось, что в Алупке и Парковом готовятся к еще одному грандиозному строительству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинские времена санаторий «Алупка» находился в ведении Министерства внутренних дел Украины. В 2014 году он вместе со многими другими здравницами был национализирован властями Крыма, которые вскоре передали комплекс российским силовикам.

Санаторий «Алупка», разбросанный на шести участках первоклассной южнобережной земли общей площадью свыше 30 тысяч кв м, разделен на две части, которые именуются «территория №1», расположенная непосредственно в Алупке, и «территория №2», находящаяся неподалеку – в поселке Парковое. Земля под санаторием осталась в собственности Республики Крым – это важно для дальнейших событий.

МВД РФ, которому теперь принадлежит санаторный комплекс, тут же заявило о намерении его реконструировать. Финансировать работы предполагалось из госбюджета, в рамках выполнения гособоронзаказа.

Сначала говорили о намерении провести полную замену систем канализации и вентиляции, реставрацию полов, стен, потолков и окон, ремонт фасадов зданий санатория.

Первый конкурс на проектные и строительные работы провели в 2014 году. Потом этот процесс превратился в хронический. Провели несколько конкурсов на работы по текущему ремонту объектов. Каждая порция стоила по 2 – 5 млн руб. Подрядчиками были компании из Москвы, Ленинградской области, Краснодарского края. Большинство подрядов доставалось связанным между собой – через учредителей – компаниям с Кубани – строительной компании «Югстроймонтаж» из станицы Каневской и «Кубаньстройсервис» из станицы Выселки.

Конкурсы проводились, результаты отменялись, победители уклонялись от заключения договоров. Текущий ремонт навесов у моря с душевыми кабинами был приостановлен антимонопольной службой по жалобе. Таким образом, работы в санатории регулярно финансировались и как-то шли.

В 2015 году масштаб изменился. Выделили 35 млн руб на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации для реконструкции объекта, их заплатили ФГУП Ремонтно-строительное управление МВД РФ. Разрабатывать проект предполагалось до 2018 года.

Все это были внутренние дела министерства внутренних дел и бюджета РФ, не касающиеся ни администрации Ялты, ни крымских строителей – потенциальных подрядчиков.

Однако в 2017 году тогдашний глава администрации Ялты Андрей Ростенко (ставленник и человек, близкий к главе Крыма Сергею Аксёнову) заметил, что земля под полицейским санаторием все еще остается в собственности Республики Крым.

Он своей властью вывел из собственности Республики Крым, по меньшей мере, один земельный участок площадью 2 тыс 637 кв м – у моря, в пляжной зоне. Но санаторий считал пляж своим. Оказалось, мэр откусил кусок, который не смог проглотить. По крайней мере, когда Андрея Ростенко арестовали, задержав в московском аэропорту, инкриминировали ему именно превышение полномочий при переводе земельного участка в муниципальную собственность Ялты. Аксёнов приложил колоссальные усилия, поднял все связи, и через месяц Ростенко выпустили.

В Ялту он не вернулся, но после недолгого отдыха получил должность в совмине Крыма. Сейчас он работает заместителем министра культуры Крыма, одновременно являясь начальником департамента государственной охраны культурного наследия.



Вопрос с участком спустили на тормозах: последовало распоряжение Совмина Крыма подписанное Сергеем Аксёновым (№ 387 за апрель 2018 года) о возвращении одного из участков из собственности Ялты в собственность Республики Крым.

На этом, похоже, участие крымчан в развитии санатория «Алупка» завершилось. Дальше ведомственная здравница предпочла обходиться без них.

Сейчас этот участок (90:25:090102:300) на публичной кадастровой карте числится как «собственность публично-правовых образований», где разрешена многоэтажная жилая застройка.

Тем временем ремонтные работы в санатории «Алупка» продолжались, уже и без кубанских подрядчиков. Особенно активным в этом смысле был год 2019. По результатам закрытого аукциона определили поставщика новых оконных и дверных блоков, провели два конкурса на разработку проектной документации инженерной защиты территории – как следует из информации на сайте госзакупок, от заключения контрактов первые победители уклонились. Дважды искали ремонтников для балконов «люксов».

Последовал капитальный ремонт складских и производственных помещений, замена металлического ограждения с обустройством инженерных коммуникаций. Эти закупки обходились гособоронзеказу в 4-8 млн руб.

С июня 2019 года в санатории новый начальник – Дмитрий Горгула. В июле того года прошел конкурс на разработку проектной документации инженерной защиты территории, но с победителем конкурса – питерской компанией «Мегаполис» – договор заключен не был.

Плана реконструкции санатория никто не видел.

Но в марте 2021 года заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с московским ООО «Проектиза». Они включают определение параметров (конструктивные решения) фундаментов ранее запроектированных объектов капитального строительства санатория (общей площадью 10 807,2 кв. метров):

Спальный корпус 2 347,5 кв. метров

Фитолюкс 332,3 кв. метров

Здание коттеджа 360,3 кв. метров

Административный корпус 1 279,0 кв. метров

Гараж на 8 автомобилей 258,0 кв. метров

Хозяйственный корпус с прачечной 529,0 кв. метров

Сооружение эллинга 528,2 кв. метров

Здание столовой на 100 мест 1 213,8 кв. метров

Физкультурно-оздоровительный корпус 3 432,1 кв. метров

Контрольно-пропускной пункт 1 29,2 кв. метров

Контрольно-пропускной пункт 2 29,2 кв. метров

Гараж на 8 автомашин с бытовыми помещениями 443,0 кв. метров

Сооружение для гигиены отдыхающих на пляже 1 12,8 кв. метров

Сооружение для гигиены отдыхающих на пляже 2 12,8 кв. метров

На днях опубликованы итоги еще одного конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ФКУЗ Санаторий «Алупка» МВД России в Парковом.

В конкурсной документации имеется описание схемы планировочной организации участка. Участок характеризуется как потенциально неподтопляемый – после недавних ялтинских потопов звучит издевательски. При этом имеет коррозионную агрессивность грунтов, высокую сейсмичность. Оползни в пределах участка имеют широкое развитие, категория опасности по поражения оползневыми процессами оценивается как чрезвычайно опасная.

На этой сложной территории требуется сделать планировку территории площадью 7 тыс 741 кв м, с площадью застройки 0,5858 га и площадью дорожного покрытия – 0,6928 га.

На территории требуются провести демонтажные работы, вывоз мусора, подготовить строительной площадки.

Эти проектные работы за 6 млн руб выполнит единственный допущенный к конкурсу претендент – ООО «Сибпроектстрой» из Омска с чистой историей, поскольку действует с ноября прошлого года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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