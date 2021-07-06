В Симферополе закончилась вакцина от коронавируса – нет даже первого компонента

В Симферополе закончилась вакцина от коронавируса: многие не могут получить даже первый компонент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для создания более-менее устойчивого коллективного иммунитета в РК необходимо, чтобы прививки получили не менее 1 млн крымчан. Сделать это надо было еще до начала туристического сезона, однако по данным, на прошлую неделю, план был выполнен всего на треть. При этом 60% привившихся – это люди старше 60 лет.

Как выяснилось, многие крымчане хотели бы привиться, чтобы обезопасить себя от инфекции, однако не могут этого сделать, так как попросту нет вакцины.

«Ушли в отпуск и первым делом решили вакцинироваться. Да не тут-то было. Обошли сегодня несколько мобильных пунктов. Первой вакцины нет. И в одном из них сказали, что ее нет уже с пятницы, т.е. четвертый день, – рассказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева. – В одном из пунктов видели пожилую женщину, которую привела на вакцинацию, наверное, дочь. Так они сегодня обошли в 2 раза больше пунктов, чем мы, и нигде не было 1-й вакцины.

И почему такой режим работы? Все мобильные пункты в Симферополе (кроме одного) работают до 15-00 или до 16-00. Из 14-ти стационарных пунктов (в поликлиниках) только у четырех режим работы до 18-00 или до 19-00. А что делать работающим людям? С удивлением вижу в федеральных новостях сюжеты из разных регионов о круглосуточной работе пунктов вакцинации или о том, что они работают до 20-00».

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко подтвердил: вакцина, действительно, закончилась, и сегодня в республику должны поступить более 27 тысяч доз препарата «Спутник V» и 1,5 тысячи доз вакцины «КовиВак».

Поступившие партии обещают распределить по всем медицинским организациям, в которых проводится вакцинация, но на это потребуется несколько дней.

«Совершили попытку №2. В чем сходства и отличия? Сходство в том, что безрезультатно, а также в наличии людей, которые бегают по городу, пытаясь найти 1-ю вакцину. Сегодня таких людей было еще больше, – комментирует ситуацию Киселева. – Отличия в том, что сегодня на дверях пунктов вакцинации появились объявления, написанные от руки, о том, что первой вакцины пока нет. Ну, и министр ответил журналистам, сообщив, что сегодня запасы будут пополнены».

«Это , конечно, безобразие! – возмущаются другие крымчане. – Мало того, что пункты работают с 10:00 до 15:00, так еще и вакцины нет. Сегодня в Ашане мне сказали, что в ближайшие 2-3 дня вакцины точно не будет!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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