В Крыму досрочно прекратили полномочия главы Сакского района

Сакский районный совет Республики Крым досрочно прекратил полномочия главы администрации Михаила Слободяника.

Как уже сообщал «Новый День», желание уйти в отставку у чиновника возникло 1 июля после беседы с главой РК. После этого Сергей Аксенов обратился в ФСБ, СК и прокуратуру с просьбой проверить законность решений районной администрации.

Исполнение полномочий главы администрации Сакского района временно – до назначения нового руководителя и заключения с ним контракта – депутаты возложили на заместителя главы администрации Сакского района Владимира Сабивчака.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 07.07.21

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