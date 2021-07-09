Названа предварительная сумма ущерба, причиненного учреждениям культуры и искусства Крыма во время наводнения

Более 700 млн рублей составила сумма ущерба, нанесенного учреждениям культуры и искусства в результате наводнения в Ялте и Керчи. Об этом сообщили в министерстве культуры Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа по подсчету ущерба еще продолжается, но уже известно, что капительный ремонт потребуется минимум 18 зданиям. Средства на восстановление власти РК планируют получить из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Керчи были подтоплены церковь Иоанна Предтечи (построена в VIII-XI веках), Царский курган (гробница IV века до н.э.), Аджимушкайские каменоломни, а в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок».

Симферополь, Лиана Макоба

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