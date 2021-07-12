В Севастополе резко упал уровень бронирования отелей

В Севастополе оценили последствия жестких антиковидных мер: пока туристы штурмуют соседний Крым, уровень бронирования в городе сократился почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Как уже сообщал «Новый День»,в гостиницах и отелях Севастополя туристов селят только после предъявления сертификата об антиковидной вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Тем, у кого этих документов нет, рекомендовано сидеть дома.

В итоге июле-сентябре текущего года уровень бронирования мест в отелях и гостиницах составляет 48,7%, в 2019 году за аналогичный период было 90%, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника городского управления туризма Ларису Остапенко.

Падение интереса к Севастополю объясняют также открытием курортов Турции и Египта.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.07.21

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