Фестивали и профосмотры отменяются, интернаты «закрываются»: в Крыму вновь ужесточают антиковидные ограничения

В Крыму запрещены любые массовые мероприятия в помещениях (независимо от числа от участников) и на воздухе с числом участников более 500 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с заболеваемостью в Крыму ухудшается: за минувшую неделю выявлено столько же инфицированных сколько за весь апрель.

Поэтому власти вынуждены ужесточать ограничения. Так, отменен фестиваль «Боспорские врата» на востоке полуострова.

Мероприятия на открытом воздухе с числом участников менее 500 должны быть обязательно согласованы с Роспотребнадзором и властями.

Главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская предупредила: если к 1 августа число вакцинированных сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием (интернаты, диспансеры, дома престарелых) не достигнет 95%, заведение будет переведено в закрытый режим работы. Сейчас так работает уже 6% подобных учреждений.

Кроме того, с 13 августа в РК прекращается диспансеризация и профосмотры.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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