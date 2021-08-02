В Крыму введены новые антиковидные ограничения

В Крыму вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с указом главы РК Сергея Аксенова, сотрудникам детских лагерей, в которых завершенная вакцинация персонала не достигла 95%, с 1 августа запрещено покидать территорию лагеря на протяжении всей смены.

Аналогичные требования распространяются на сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием (интернаты, диспансеры, дома престарелых).



Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.08.21

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