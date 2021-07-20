Украинцы в Крыму разводят туристов на деньги

В Крыму растет число любителей легкой наживы: в соцсетях все чаще появляются сообщения о сборе денег – в первую очередь, на парковках и пляжах.

Очередную историю из этой серии рассказали в сообществе «Инцидент рым и Севастополь»:

«Отдыхаем на пляже. Подходит молодой человек в оранжевой жилетке и с папочкой. И просит оплатить по 150 рублей с человека, мол, пляж в аренде и все такое. В ответ прошу показать документы. Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того, как я рассмеялся, началось запугивание полицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатления, произнёс: Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане; я бы не тратил на вас столько времени…»

Но у меня разгорелся интерес и я, угостив его бутылочкой пива, разговорил сборщика денег. Оказывается, они с напарником с западной Украины приехали на заработки в Крым. И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих.

Причем, мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью. Крымчане, как правило, не платят, а приезжие особенно не спорят и платят. В сутки до 10-15 тысяч можно собрать.

Конечно, местные власти и полиция в курсе, но почему-то не трогают «Детей лейтенанта Шмидта». На это мой собеседник улыбнулся и промолчал…

Отдохнули мы три дня, и каждый день я видел человека, собирающего деньги. К нам больше никто не подходил, а остальные платили исправно».

Обсуждая эту историю, многие высказали сомнение в ее правдивости, однако, если вспомнить случай в Ливадии, то ситуация выглядит вполне правдоподобной.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля в Ялте задержали мужчину, который брал по 300 рублей за парковку у Ливадийского дворца и даже выдавал квитанции. Н на самом деле, парковка в этом месте бесплатная.

Кстати, на пляжах в Крыму деньги разрешено брать только за дополнительные услуги – шезлонги, прокат инвентаря и так далее, но не за место на песке, гальке или камнях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.07.21

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