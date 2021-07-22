Россия подала первую в истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека – против Украины. Об этом заявила Генпрокуратура РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, жалоба касается следующих основных групп нарушений:

– ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;

– практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

– политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

– политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

– гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

– лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

– блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

– нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

– крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г, вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек – всех пассажиров и членов экипажа;

– отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, – отмечают в Генпрокуратуре РФ, – заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.

Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории.

Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней».

В числе прочего, в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.07.21

Число заболевших ковидом в Крыму превысило 52 тысячи. / В Крыму очередная громкая отставка. / В Крыму выявлено несколько тысяч нелегальных гостевых домов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»