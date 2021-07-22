В Крыму определились с преемниками уволенных министров

Глава Крыма Сергей Аксенов определился с преемниками уволенных министров.
Как уже сообщал «Новый День», в понедельник, 19 июля, об уходе заявил глава министерства экологии РК Геннадий Нараев. В этот же день стало известно об отставке министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова.
Как сообщил источник агентства в правительстве РК, место Рукавишникова займет генеральный директор ГУП «Крымэнерго» Игорь Коринь – в правительстве уже готовят необходимые документы.
На пост министра экологии готовят заместителя Нараева Ольгу Славгородскую.
Впрочем, глава РК может еще и передумать.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 23.07.21
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