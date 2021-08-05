Мы же говорили: в Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Глав РК Сергей Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики республики. Любопытно, что временно исполняющий обязанности министра был назначен лишь 2 дня назад.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава ведомства Евгений Рукавишников заявили об отставке в один день с министром экологии Геннадием Нараевым. Источники агентства в правительстве РК еще в конце июля сообщили, что место Рукавишникова займет генеральный директор ГУП «Крымэнерго» Игорь Коринь. Так и получилось.

«Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе, опубликованном сегодня на официальном портале крымского правительства.

Напомним, что Коринь с октября 2020 года возглавлял ГУП «Крымэнерго».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.08.21

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