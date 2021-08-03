В Крыму назначили временного главу минтопэнерго

Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Крыма стал Олег Петров. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежний глава ведомства Евгений Рукавишников заявили об отставке в один день с министром экологии Геннадием Нараевым.

Петров был заместителем Рукавишникова. Он работает в министерстве с 2018 года. Однако наблюдатели пока невысокого оценивают его шансы сменить временный статус главы ведомства на постоянный.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.08.21

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