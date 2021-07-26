В Токио украинского министра вынудили присудить победу российской саблистке

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт был назначен оргкомитетом Олимпийских игр главным рефери финального поединка саблисток Софьи Великой и Софии Поздняковой.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт Олимпиады.
Победительнией неизбежно оказалась одна из россиянок, что и зафиксировал украинский министр и судья. Золотую медаль получила София Позднякова.
Сообщается, что Вадим Гутцайт в прошлом фехтовальщик и победитель Олимпийских игр 1992 года в командном зачёте. 4 марта 2020 года был назначен министром молодёжи и спорта Украины.
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в финал, победив, соответственно, венгерку Анну Мартон и француженку Манон Брюне.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 26.07.21
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