Министр спорта Украины признался, что восстановил отношения с российскими друзьями

Министр молодежи и спорта Украины, бывший фехтовальщик Вадим Гутцайт признался, что после ссоры в 2014 году со своими российскими товарищами по советской сборной восстановил былые отношения «через год или два».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал украинским СМИ, комментируя скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучей, сделавшей совместное фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене.

Министр отметил, что перестал затрагивать политические темы в общении с российскими коллегами.

«Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня была одна мысль, у них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили честно. И таких же людей, как я – много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а «наше ли наше?», – объяснил он.

Также Гутцайт назвал поведение Ярославы Магучих оправданным с точки зрения проявления спортивных эмоций.

Напомним, Вадим Гутцайт в прошлом фехтовальщик и победитель Олимпийских игр 1992 года в командном зачёте. 4 марта 2020 года был назначен министром молодёжи и спорта Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.21

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