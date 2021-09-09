Публично раскаявшаяся украинская легкоатлетка вновь сфотографировалась в обнимку с россиянкой Ласицкене

Бронзовая медалистка токийской олимпиады украинка Ярослава Магучих, которая принесла публичные извинения за совместное фото с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Марией Ласицкене, вновь была замечена на снимке в обнимку со своей российской коллегой.

Напомним, в августе, оправдываясь перед «украинской общественностью» за свой «проступок», Магучих даже назвала Россию «врагом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередное совместное фото Магучих-Ласицкене в этот раз опубликовала в Instagram австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон.

На совместном сэлфи запетчатлены участницы прошедшего накануне финала «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Цюрихе, где Ласицкене победила в прыжках в высоту, а Магучих заняла второе место в этом же виде соревнований.

Украинские националисты уже выяснили и с негодованием отмечают, что рядом с Ласицкене «стоит и улыбается» ещё одна украинская прыгунья – Ирина Геращенко.

«Подождите, а как же слова Магучих о том, что «Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все»?.. Ждем нового вызова на ковёр от Минобороны и от замминистра Анны Маляр», – иронически комментирует «инцидент» украинский телеграм-канал Klymenko Time.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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